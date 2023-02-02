Собянин: Новый комплекс ИКБ № 1 станет лучшим профильным стационаром России

По его словам, это медучреждение станет лучшим профильным стационаром России. Для комплекса уже закуплено самое передовое, технологическое, операционное и диагностическое оборудование, в том числе аппараты КТ, МРТ, УЗИ, передвижные рентгенаппараты.

«Это будет лучшая больница нашей страны. Уже в августе месяце мы закончим строительство и запустим эту больницу. Надеюсь, что в сентябре она примет уже первых пациентов», - сказал градоначальник во время осмотра хода строительства комплекса.

В пресс-службе добавили, что новый комплекс строится на месте снесённых устаревших корпусов больницы. Он будет состоять из трёх корпусов, объединённых подземным пространством и надземными переходами. Отмечается, что в медучреждении оборудуют 546 мельцеровских боксов с возможностью расширения мощности до 996 коек.

Ранее Собянин заявил, что в 2023 году в Москве заработают три новые программы оказания стационарной медицинской помощи, сообщает НСН.

