Собянин: Новый комплекс ИКБ № 1 станет лучшим профильным стационаром России
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство лечебно-диагностического комплекса инфекционной клинической больницы №1 на Волоколамском шоссе будет завершено в августе, сообщает пресс-служба московоского правительства.
По его словам, это медучреждение станет лучшим профильным стационаром России. Для комплекса уже закуплено самое передовое, технологическое, операционное и диагностическое оборудование, в том числе аппараты КТ, МРТ, УЗИ, передвижные рентгенаппараты.
«Это будет лучшая больница нашей страны. Уже в августе месяце мы закончим строительство и запустим эту больницу. Надеюсь, что в сентябре она примет уже первых пациентов», - сказал градоначальник во время осмотра хода строительства комплекса.
В пресс-службе добавили, что новый комплекс строится на месте снесённых устаревших корпусов больницы. Он будет состоять из трёх корпусов, объединённых подземным пространством и надземными переходами. Отмечается, что в медучреждении оборудуют 546 мельцеровских боксов с возможностью расширения мощности до 996 коек.
Ранее Собянин заявил, что в 2023 году в Москве заработают три новые программы оказания стационарной медицинской помощи, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- СМИ: арестованный экс-замглавы Росприроднадзора Митволь попал в больницу
- В Москве по делу о госизмене арестовали гражданина РФ
- Медведев пообещал рост поставок вооружений в 2023 году
- Глава ОКР: Требование МОК к атлетам выразить политическую позицию недопустимо
- Иммунолог Продеус: Дети и старики больше всех подвержены кори
- Вучич: Сербия осталась без союзников на Западе из-за позиции по России
- ВС РФ уничтожили в районе Краматорска пусковые установки HIMARS
- Моравецкий заявил об оцеплении Украины
- Зеленский встретился с главой Еврокомиссии
- «Эксперимент». Студент РГГУ рассказал о защите диплома, написанного нейросетью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru