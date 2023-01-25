Андрей Бочкарёв: Флагманский центр Боткинской больницы готов на 80%

В строящемся флагманском центре больницы имени С.П. Боткина подходят к завершению фасадные работы, отделка внутренних помещений и монтаж наружных инженерных сетей. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, строительная готовность объекта оценивается в 80%.

Флагманский центр больницы им. Вересаева принял первых пациентов

Новый комплекс общей площадью порядка 16 тыс. кв.м состоит из пяти функциональных этажей и двух технических. Из займут диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация на 12 коек. Комплекс оснастят современным медицинским оборудованием.

Планируется, что больных в корпус будут доставлять как машинами скорой помощи, так и на вертолетах. Посадочная площадка для последних будет оборудована на крыше.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:МоскваБольницы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры