Андрей Бочкарёв: Флагманский центр Боткинской больницы готов на 80%

Новый комплекс общей площадью порядка 16 тыс. кв.м состоит из пяти функциональных этажей и двух технических. Из займут диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация на 12 коек. Комплекс оснастят современным медицинским оборудованием.

Планируется, что больных в корпус будут доставлять как машинами скорой помощи, так и на вертолетах. Посадочная площадка для последних будет оборудована на крыше.

