Мосгорсуд ликвидировал Профсоюз журналистов и работников СМИ

Организация была ликвидирована по иску прокуратуры Москвы.

В июле в отношении профсоюза было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Работа организации была приостановлена, а Таганский суд Москвы оштрафовал её на 500 тысяч рублей.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест признанного иноагентом муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина, который обвиняется в дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».