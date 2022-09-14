Мосгорсуд ликвидировал Профсоюз журналистов и работников СМИ

Профсоюз журналистов и работников СМИ был ликвидирован по решению Мосгорсуда, сообщает РИА Новости.

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Организация была ликвидирована по иску прокуратуры Москвы.

В июле в отношении профсоюза было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Работа организации была приостановлена, а Таганский суд Москвы оштрафовал её на 500 тысяч рублей.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест признанного иноагентом муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина, который обвиняется в дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияСМИЖурналистыПрофсоюзыМосгорсуд
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