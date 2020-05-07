Липецкие власти объяснили слова губернатора «травить людей, как клещей»

Власти Липецкой области прокомментировали слова губернатора Игоря Артамонова, который предложил разгонять граждан химикатами как клещей. Эта фраза была вырвана из контекста, заявили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Таким образом там отреагировали на аудиозапись, появившуюся ранее в интернете, признав её аутентичность.

На записи слышен диалог главы Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной. Они обсуждают дезинфекцию города в рамках борьбы в коронавирусной инфекцией. В ответ на предложение градоначальника о пробной дезинфекции в Нижнем парке, Артамонов требует провести дезинфекцию, в том числе, с целью разгона людей, чтобы они боялись, что их «как клещей потравят».

Как подчеркнули в пресс-службе, странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения, отмечает Ura.ru. Речь на совещании в начале апреля шла о совершенно противоположном - дезинфекцию планировали, чтобы сохранить здоровье граждан, которые, несмотря на призыв не выходить на улицу, продолжали посещать общественные места.

