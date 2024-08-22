Мантуров: С приграничных территорий Курской области отселено 115 тысяч человек

На совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации в приграничных регионах он указал, что из опасных районов Курской области отселено 115 тысяч человек.

Вице-премьер добавил, что в 29 субъектах РФ развёрнуты пункты временного размещения и питания, имеется существенный запас мест.

Ранее глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева призвала жителей не пытаться вернуться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

