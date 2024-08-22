Мантуров: С приграничных территорий Курской области отселено 115 тысяч человек
В Курской области идёт интенсивная эвакуация жителей. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.
На совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации в приграничных регионах он указал, что из опасных районов Курской области отселено 115 тысяч человек.
Вице-премьер добавил, что в 29 субъектах РФ развёрнуты пункты временного размещения и питания, имеется существенный запас мест.
Ранее глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева призвала жителей не пытаться вернуться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Жванецкий» впервые покажут в Москве 23 августа
- В Музее Победы на Поклонной горе представят виды спорта на открытом воздухе
- Оренбургского губернатора призвали отказаться от трат на концерт Shaman
- Смирнов: В Курской области в зону отселения попали 152 тысячи человек
- Путин поддержал автоматическую выплату 15 тысяч рублей жителям курского приграничья
- Мантуров: С приграничных территорий Курской области отселено 115 тысяч человек
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 4700 военнослужащих
- Минобороны отчиталось об уничтожении диверсантов в Курской области
- Первые показы сериала «Жизнь по вызову» пройдут в кинотеатрах
- Белгородскому пенсионеру оторвало кисть при попытке разобрать боеприпас
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru