В пресс-центре НСН расскажут об инициативе разрешить иностранным студентам работать в России

В Совете Федерации был одобрен закон, позволяющий иностранным студентам, обучающимся на очной форме, работать без специального разрешения наравне с гражданами России. По мнению сенаторов, это решение приведёт к увеличению количества высококвалифицированных специалистов, что должно поспособствовать социально-экономическому развитию страны. При этом рынок труда в России снижает мощность – по итогам 2019 года спрос работодателей на рабочую силу снизился, и увеличения безработицы позволили избежать лишь демографические причины, а именно снижение числа россиян в трудоспособном возрасте. В то же время уже с октября этого года, согласно указу Президента РФ, иностранным специалистам для получения российского гражданства придётся проработать всего год вместо трёх.

К беседе в пресс-центре НСН приглашены:

· Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов;

· Депутат Государственной думы, куратор Экспертного совета по международному сотрудничеству в сферах образования и науки при комитете Госдумы по образованию и науке Алексей Загребин.

Участники пресс-конференции расскажут опасаться ли Россиянам конкуренции с иностранными специалистами на российском рынке труда; в каких сферах планируется использовать иностранную рабочую силу. А также уточнят сколько иностранных специалистов и студентов планируется привлечь для работы в России и, как приток квалифицированной иностранной рабочей силы отразиться на социально-экономической ситуации в стране.







