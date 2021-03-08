СМИ: В Таиланде сократят карантин для иностранных туристов с апреля
Власти Таиланда решили сократить сроки обязательного карантина для туристов на фоне пандемии коронавирсуса. Срок изоляции для вакцинированных иностранцев, въезжающих в страну, сократится с 14 до 7 дней. Соответствующее решение озвучил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Министерство здравоохранения ведет подготовку к восстановлению бизнеса и возрождению тайской экономики», - сообщают местные СМИ.
Уточняется, что новый порядок начнет действовать с апреля.
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