Экс-замглавы Минпросвещения и ректору «Шанинки» продлили меру пресечения

Никулинский суд Москвы до 21 августа продлил экс-замминистра просвещения РФ Марине Раковой меру пресечения в виде запрета определённых действий, сообщает ТАСС.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замминистра Раковой

Аналогичное решение было принято в отношении других фигурантов дела о мошенничестве, в том числе ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева.

Кроме того, суд до 21 августа текущего года продлил срок домашнего ареста проректору РАНХиГС Ивану Федотову.

Ракова была арестована в октябре 2021 года, сообщает RT. Уголовное дело касается хищения бюджетных средств, а именно подложных договоров о трудоустройстве, в результате чего были похищены несколько десятков миллионов рублей.

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ФОТО: msses.ru
ТЕГИ:СудУголовное ДелоМошенничество
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