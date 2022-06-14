СМИ: В России просят наказать по УК представительства автоконцернов

Речь идёт о Scania, Volvo, Man, Mercedes и Iveco. Также предложено взять под контроль детали и запчасти на складах этих заводов в России. Эти компании прекратили поставки и продажу автомобилей и запчастей к ним, а также сервисное обслуживание.

Как считают в организации, подобные действия концернов угрожают безопасности водителей и пассажиров.

Ранее компания Volkswagen предложила сотрудникам завода в Нижнем Новгороде добровольно уволиться в течение июня, получив компенсацию за шесть месяцев.

