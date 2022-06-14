СМИ: В России просят наказать по УК представительства автоконцернов
«Общественная потребительская инициатива» направила обращения в Министерство внутренних дел и Генпрокуратуру России с просьбой привлечь к уголовной ответственности представительств крупнейших грузовых автомобильных производителей, сообщают «Известия».
Речь идёт о Scania, Volvo, Man, Mercedes и Iveco. Также предложено взять под контроль детали и запчасти на складах этих заводов в России. Эти компании прекратили поставки и продажу автомобилей и запчастей к ним, а также сервисное обслуживание.
Как считают в организации, подобные действия концернов угрожают безопасности водителей и пассажиров.
Ранее компания Volkswagen предложила сотрудникам завода в Нижнем Новгороде добровольно уволиться в течение июня, получив компенсацию за шесть месяцев.
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