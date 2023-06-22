СМИ: В РФ хотят запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней
В России намерены ограничить отключение горячей воды сроком не более 14 дней, сообщают «Известия».
Поправки об этом готовит Роспотребнадзор. Речь идет о ежегодных профилактических работах. Если запрет будет нарушен, компаниям грозит приостановление деятельности на 90 дней.
Сегодня власти регионов сами определяют продолжительность ремонта жилищно-коммунальной инфраструктуры, а срок в две недели носит рекомендательный характер.
Призыв кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Бориса Чернышова уменьшить срок отключения горячей воды до трех дней выглядит как дешевый пиар, рассказал НСН председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru