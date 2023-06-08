В Госдуме предложили сократить срок отключения горячей воды летом

«На дворе 2023 год, но до сих пор в большинстве районов Москвы, не говоря о других городах, горячую воду отключают на 10 дней», — отметил Чернышов.

Вице-спикер нижней палаты парламента выразил уверенность, что современные технологии позволяют проводить ремонт и профилактику систем водоснабжения за три дня. Чернышов предложил внести изменения уже этим летом, пишет РИА ФАН. Первопроходцем должна стать Москва как «самый богатый» город страны с лучшим состоянием коммунальной инфраструктуры, отмечает Ura.ru.

Кроме того, Чернышов направил письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, попросив уточнить наличие ограничений, которые не позволяли бы сократить продолжительность отключений горячей воды. В частности, вице-спикер просит сообщить, есть ли какие-либо ограничения в Москве, что необходимо для их устранения, планирует ли Минстрой сокращать длительность ежегодных отключений горячей воды.

