«Предвыборный гон»: Чернышова обвинили в пиаре на сроках отключения горячей воды

«Судя по всему, начался предвыборный гон. Если такие технологии есть, то хотелось бы, чтобы уважаемый господин Чернышов ими поделился. В наших самых смелых расчетах, и я об этом говорил каждый сезон, было бы здорово подойти к восьми дням. В какой-то обозримой перспективе работы еще моего поколения мы увидим, наверное, пять дней. Но такие смелые прогнозы – три дня… Я не брал на себя смелость говорить об этом, потому что за всеми этими экспертными оценками, которые озвучиваются, стоит хоть какой-то элементарный расчет организации труда. Когда кто-то говорит про три дня, хотелось бы видеть какие-то доказательства, основания, расчеты», - сказал Крохин.

У Москвы на сегодняшний день банально отсутствуют технологии, которые позволили бы отключать в столице горячую воду на трое суток, и заявления депутата Чернышова - попытка пропиариться на актуальной для горожан проблеме, считает он.

«Я считаю, что это дешевый популизм. Человек объявил, что он кандидат в мэры, ему надо как-то пропиариться. И в данном случае он пиарится на основе фигуры более известной. Он бы еще спросил: а как часто бреется господин мэр? А есть технологии делать это гораздо быстрее? Это несерьезно. Если на таком уровне у нас будет проходить предвыборная кампания, то лучше бы переназначили мэра, чем запускали таких кандидатов. Нет технологий. А если они есть, то очень хотелось бы узнать, что это за технология такая. То, что сейчас прозвучало, не буду обижать господина Чернышова своими оценками, очень настораживает. Потому что явно не основано на понимании городского хозяйства. Если бы у нас было хотя бы 70-80% синтетических труб со сроком эксплуатации до ста лет, если бы стояли системы диагностики дистанционной, то можно было бы такое заявлять», - подытожил собеседник.

Ранее Константин Крохин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в Москве сложилась неэффективная система управления многоквартирными домами.

