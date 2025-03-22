СМИ: В Москве арестованные смогут заказать в СИЗО красную икру

В Москве и Подмосковье арестованные граждане смогут заказывать в СИЗО красную икру и прочие деликатесы, сообщает РИА Новости.

По данным источника, такая услуга стала доступна в магазине, специализирующемся на продаже готовой еды для содержащихся в следственных изоляторах столицы. Отмечается, что красная лососевая икра появилась в ассортименте на прошлой неделе. В магазине рассказали, что этот товар начали продавать по просьбе находящихся в СИЗО женщин. При этом банка объемом 250 граммов стоит 3,6 тысячи рублей.