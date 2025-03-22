СМИ: В Москве арестованные смогут заказать в СИЗО красную икру

В Москве и Подмосковье арестованные граждане смогут заказывать в СИЗО красную икру и прочие деликатесы, сообщает РИА Новости.

По данным источника, такая услуга стала доступна в магазине, специализирующемся на продаже готовой еды для содержащихся в следственных изоляторах столицы. Отмечается, что красная лососевая икра появилась в ассортименте на прошлой неделе. В магазине рассказали, что этот товар начали продавать по просьбе находящихся в СИЗО женщин. При этом банка объемом 250 граммов стоит 3,6 тысячи рублей.

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Между тем, возможностью заказать еду в СИЗО часто пользуются не только сами арестованные, но и их близкие. По словам адвоката Дмитрия Рощина, такая практика давно стала привычной для столицы. При этом часть обвиняемых каждый день заказывает полный рацион, передает издание. Сервис доставки работает почти ежедневно.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО начальника радиотехнической службы главного штаба ВМФ РФ капитана первого ранга Олега Лопатиева.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ПродуктыМоскваСИЗОИкра

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