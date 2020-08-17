СМИ: В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Учёные изучают сведения о температуре, которая достигла +54,4 °С. Как сообщает Sky News, она была зарегистрирована в Долине Смерти в Калифорнии и может быть самой высокой температурой, зафиксированной на планете. Источник отмечает, что эти показатели в воскресенье днём в пустыне зафиксировала автоматическая метеостанция.

Отмечается, что самая высокая температура на планете в +56,6 °С была зафиксирована в том же месте 10 июля 1913 года. Между тем, учёные ставят под сомнение тот рекорд, ссылаясь на то, что сто лет назад инструментальные измерения не обладали той же точностью, что сейчас, отмечает RT.