Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей
Блогер Анастасия Ивлеева погасила задолженность по налогам в размере, сумма составила более 11 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления Министерства юстиции ФССП.
В ведомстве сообщили, что ранее было вынесено решение о запрете на регистрацию нескольких земельных участков, квартиры и автомобиля марки Lamborghini, принадлежащих должнице. Также был наложен арест на средства на ее счетах. После принятых мер блогер погасила всю свою задолженность.
Исполнительное производство в отношении Ивлеевой было инициировано 27 июня. Исполнители взыскали с нее налоги, сборы и пени (исключая таможенные) на общую сумму 11 352 875 рублей.
Счета блогера в Альфа-банке, Райффайзенбанке и Т-Банке были заморожены 4 июня. В декабре 2023 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что Федеральная налоговая служба начала выездную проверку налогов у Ивлеевой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru