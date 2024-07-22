Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей

Блогер Анастасия Ивлеева погасила задолженность по налогам в размере, сумма составила более 11 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления Министерства юстиции ФССП.

В ведомстве сообщили, что ранее было вынесено решение о запрете на регистрацию нескольких земельных участков, квартиры и автомобиля марки Lamborghini, принадлежащих должнице. Также был наложен арест на средства на ее счетах. После принятых мер блогер погасила всю свою задолженность.