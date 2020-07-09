СМИ: СВР читала переписку Сафронова с домашнего компьютера

По информации издания, СВР негласно контролировала переписку, которую Сафронов вёл с домашнего компьютера. Следствие также опирается на результаты прослушки его телефонных разговоров.

В материалах дела сказано, что Сафронов передал данные из корыстных побеждений. При этом форма и сумма вознаграждения не указаны, отмечает «Коммерсантъ».

Источник «Известий» в ФСБ ранее предположил, что журналист мог изменить родине, считая государство виновным в загадочной смерти его отца.

Сафронов в последние 1,5 месяца работал советником главы «Роскосмоса» по информационной политике. Его адвокат Олег Елисеев отмечает, что перед трудоустройством в госкорпорацию журналист кремлёвского пула Сафронов проходил проверку спецслужб.