СМИ: СВР читала переписку Сафронова с домашнего компьютера

ФСБ получила информацию о том, что бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов в 2017 году якобы передал связанному с чешской разведкой лицу секретные данные, от Службы внешней разведки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По информации издания, СВР негласно контролировала переписку, которую Сафронов вёл с домашнего компьютера. Следствие также опирается на результаты прослушки его телефонных разговоров.

В материалах дела сказано, что Сафронов передал данные из корыстных побеждений. При этом форма и сумма вознаграждения не указаны, отмечает «Коммерсантъ».

Источник «Известий» в ФСБ ранее предположил, что журналист мог изменить родине, считая государство виновным в загадочной смерти его отца.

Сафронов в последние 1,5 месяца работал советником главы «Роскосмоса» по информационной политике. Его адвокат Олег Елисеев отмечает, что перед трудоустройством в госкорпорацию журналист кремлёвского пула Сафронов проходил проверку спецслужб.

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Сафронов не признаёт вину. Его защита пытается обжаловать назначенный судом двухмесячный арест.

Сейчас Сафронов находится в СИЗО «Лефортово». Как сообщает RT со ссылкой на члена ОНК Москвы Бориса Клина, советник главы «Роскосмоса» на питание не жалуется, читает книги и просит антенну для телевизора.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Уголовное ДелоИван СафроновФСБСВР
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