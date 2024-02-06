СМИ сообщили о госпитализации Михаила Боярского

Боярского заметили в вестибюле учреждения, у него в руках была сумка с вещами. По предварительной информации, актеру проведут коронарографию и стентирование.

В последний раз Михаил Боярский проходил плановое обследование в конце декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

