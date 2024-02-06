СМИ сообщили о госпитализации Михаила Боярского
6 февраля 202412:02
Актер и музыкант Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу в Петербурге, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.
Боярского заметили в вестибюле учреждения, у него в руках была сумка с вещами. По предварительной информации, актеру проведут коронарографию и стентирование.
В последний раз Михаил Боярский проходил плановое обследование в конце декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru