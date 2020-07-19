СМИ сообщают о задержанных на акциях в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

При этом, по данным журналистов, а также «ОВД-инфо», полиция не подтверждает задержания.

Также отсутствуют данные о задержанных в Хабаровске.

Утром стало известно о несанкционированных акциях в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре с количеством участников до 100 человек. Наиболее массовым стало шествие в Хабаровске 18 июля, в котором, по подсчетам СМИ, участвовали в пиковый момент до 50 тысяч человек. Власти заявили о 10 тысячах митингующих.

Напомним, губернaторa Хaбaровского крaя, членa ЛДПР Сергея Фургaлa зaдержaли утром 9 июля и достaвили в Москву нa допрос. Его обвинили по уголовному делу о зaкaзных убийствaх предпринимaтелей в 2004-2005 годaх: покaзaния нa Фургaлa кaк оргaнизaторa преступлений дaли другие учaстники делa. Губернaтор вину не признaл.

