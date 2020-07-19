СМИ сообщают о задержанных на акциях в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

В ходе несанкционированных акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала произошли первые задержания участников. По данным издания «Ведомости», речь может идти о троих людях.

Во Владивостоке задержаны Георгий Какабадзе и Анна Мельникова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на портал vl.ru. Его авторы, в свою очередь, без подробностей информируют, что «официально за участие в несанкционированном митинге к административной ответственности привлекли троих человек».

СМИ: На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

При этом, по данным журналистов, а также «ОВД-инфо», полиция не подтверждает задержания.

Также отсутствуют данные о задержанных в Хабаровске.

Утром стало известно о несанкционированных акциях в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре с количеством участников до 100 человек. Наиболее массовым стало шествие в Хабаровске 18 июля, в котором, по подсчетам СМИ, участвовали в пиковый момент до 50 тысяч человек. Власти заявили о 10 тысячах митингующих.

Напомним, губернaторa Хaбaровского крaя, членa ЛДПР Сергея Фургaлa зaдержaли утром 9 июля и достaвили в Москву нa допрос. Его обвинили по уголовному делу о зaкaзных убийствaх предпринимaтелей в 2004-2005 годaх: покaзaния нa Фургaлa кaк оргaнизaторa преступлений дaли другие учaстники делa. Губернaтор вину не признaл.

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ РФ
ТЕГИ:Сергей ФургалХабаровский КрайХабаровскНесанкционированный МитингЗадержание
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