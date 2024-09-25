СМИ: Следствие занялось экс-мэром Сочи Копайгородским
Следственные действия проводятся в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
В мае Копайгородский ушел в отставку с поста мэра Сочи, напоминает RT. Он возглавлял администрацию города с 2019 года. Градоначальник обратился с просьбой об отставке к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Глава региона поддержал решение.
По данным СМИ, бывший чиновник почти сразу отправился добровольцем в зону проведения спецоперации на Украине. Источники сообщают, что Копайгородский служит в Луганской Народной Республике.
Ранее стало известно, что глава администрации города Сибая в Башкирии Азамат Юлдашбаев отправился на службу в зону специальной военной операции, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru