«Хромаю»: Милонов рассказал подробности о травме на спецоперации
Депутат Виталий Милонов в разговоре с НСН назвал разрыв связок на ноге ерундой по сравнению с тем, что происходит с другими людьми в зоне СВО.
Депутат Виталий Милонов в разговоре с НСН призвал не обращать внимания на его подорванный при обстреле ахилл, а также счел неудобным обсуждать его травму на фоне происходящего на Украине.
Политик опубликовал фотографию с котом из зоны СВО, который, по признанию Милонова, помогает своим мурлыканьем залечить травму ноги.
«Да ерунда, слушайте. Написал про кота, какой он замечательный. Ну да, подорвал ахилл – небольшая неприятность во время обстрела. Об этом даже неудобно говорить на фоне того, что там происходит с другими людьми. Хромаю. Постепенно заживает, но бегать еще не могу», - признался собеседник.
Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, которому вчера исполнилось 62 года, навестил в больнице писателя Захара Прилепина и опубликовал с ним совместное фото.
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