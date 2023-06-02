«Хромаю»: Милонов рассказал подробности о травме на спецоперации

Депутат Виталий Милонов в разговоре с НСН призвал не обращать внимания на его подорванный при обстреле ахилл, а также счел неудобным обсуждать его травму на фоне происходящего на Украине.

Политик опубликовал фотографию с котом из зоны СВО, который, по признанию Милонова, помогает своим мурлыканьем залечить травму ноги.

«Да ерунда, слушайте. Написал про кота, какой он замечательный. Ну да, подорвал ахилл – небольшая неприятность во время обстрела. Об этом даже неудобно говорить на фоне того, что там происходит с другими людьми. Хромаю. Постепенно заживает, но бегать еще не могу», - признался собеседник.

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, которому вчера исполнилось 62 года, навестил в больнице писателя Захара Прилепина и опубликовал с ним совместное фото.