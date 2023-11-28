СМИ: Шесть депутатов Госдумы заболели COVID-19

Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 38,4%

По словам собеседника агентства, несмотря на рост заболеваемости, ситуация пока не требует введения масочного режима.

Ранее СМИ сообщили, что в Госдуме шесть парламентариев заразились COVID-19, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным источников, тестирование на инфекцию проводят в палате еженедельно.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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