СМИ: сеть магазинов Mothercare в России получила новое название

Работавшие в РФ под брендом Mothercare магазины сменили название, сообщает ТАСС.

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Сеть магазинов переименовали в Motherbear. Смену названия подтвердили сотрудники торговых точек, отмечает агентство.

В России работает более 70 магазинов бренда. Из-за нерентабельности закрыты лишь несколько точек.

Сеть Mothercare работала в РФ с 1994 года. В марте ретейлер сообщил о приостановке деятельности в нашей стране. На Россию приходилось около четверти от всего объема продаж компании.

В июле 2022 года СМИ сообщили о прекращении работы ретейлера в РФ. Владелец бизнеса рассматривает возможность продажи российских магазинов, пишет НСН.



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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МагазиныЭкономикаРоссия
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