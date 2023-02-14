СМИ: сеть магазинов Mothercare в России получила новое название
Работавшие в РФ под брендом Mothercare магазины сменили название, сообщает ТАСС.
Сеть магазинов переименовали в Motherbear. Смену названия подтвердили сотрудники торговых точек, отмечает агентство.
В России работает более 70 магазинов бренда. Из-за нерентабельности закрыты лишь несколько точек.
Сеть Mothercare работала в РФ с 1994 года. В марте ретейлер сообщил о приостановке деятельности в нашей стране. На Россию приходилось около четверти от всего объема продаж компании.
В июле 2022 года СМИ сообщили о прекращении работы ретейлера в РФ. Владелец бизнеса рассматривает возможность продажи российских магазинов, пишет НСН.
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