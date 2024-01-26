СМИ: Сенатор Нарусова предложила Совету Федерации стать «министерством счастья»

По мнению Нарусовой, новых министерств создать не стоит, поскольку сама Матвиенко как раз руководит аналогичным органом. Зачастую законы, принимаемые в Госдуме, ухудшают жизнь людям, а не делают их счастливее, заметила Матвиенко.

Сенатор предложила Совету Федерации проводить экспертизу законов на нужность людям и на то, будет ли от них лучше обществу.

Ранее Матвиенко назвала шуткой свое предложение создать министерство счастья.

