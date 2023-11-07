Останина назвала неуместной идею Матвиенко о создании «министерства счастья»

По ее словам, создание подобного министерства еще больше отдалит саму власть от народа. Останина отметила, что это вызовет недоумение, а также агрессию со стороны тех семей, отцы или сыновья которых сейчас участвуют в спецоперации на Украине.

Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что мечтает создать в России «министерство счастья». Так она ответила на вопрос о законе, который, по ее мнению, стоило бы принять в первую очередь. Матвиенко пояснила, что «министерство счастья» занималось бы различными вопросами, которые сделали бы россиян более счастливыми, передает «Радиоточка НСН».

