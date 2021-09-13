СМИ: режиссёр Андрей Звягинцев находится в тяжёлом состоянии из-за COVID-19
Российский кинорежиссёр и сценарист Андрей Звягинцев был госпитализирован в Германии, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник в его окружении.
Собеседник телеканала рассказал, что у Звягинцева отрицательные тесты на коронавирус, однако врачи диагностируют поражение лёгких.
В первый раз Звягинцев попал в больницу в Москве летом, поражение лёгких у него составило 90%. Позже режиссёра перевезли в Германию. Врачи оценивают его состояние, как тяжёлое.
Ранее был госпитализирован народный артист России, ведущий актер Художественного театра МХТ им. Чехова Станислав Любшин. В пресс-службе театра уточнили, что артист нечаянно поскользнулся во время спектакля «Чайка».
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