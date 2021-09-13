Народный артист Станислав Любшин госпитализирован после спектакля
13 сентября 202110:52
Народный артист России, ведущий актер Художественного театра МХТ им. Чехова Станислав Любшин попал в больницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра. Сообщается, что еще в субботу во время спектакля «Чайка» артист нечаянно поскользнулся, что и стало причиной госпитализации.
В пресс-службе заверили, что сейчас с Любшиным все хорошо. «Он ничего не повредил. Сейчас находится в больнице под наблюдением врачей», - уточнили в театре.
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13 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru