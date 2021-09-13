Народный артист Станислав Любшин госпитализирован после спектакля

Первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве уже получили 5 миллионов человек

Количество операций в спинальном Центре больницы им. Ворохобова выросло в два раза после капремонта

В День города в Москве поженились более 700 пар

Гидрометцентр предупредил жителей столичного региона о резком похолодании