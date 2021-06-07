СМИ раскрыли детали дела о рекордной взятке в Минобороны

Рекордную взятку в размере 368 миллионов рублей получили чиновники Минобороны предположительно за покровительство компаниям, связанным с предпринимателем из Санкт-Петербурга Алексеем Калитиным. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В получении взяток обвиняются бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной и трое его подчиненных – бывший главный эксперт продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк, экс-начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников и бывший начальник отдела технического обеспечения Александр Вакулин.