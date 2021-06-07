СМИ раскрыли детали дела о рекордной взятке в Минобороны
Рекордную взятку в размере 368 миллионов рублей получили чиновники Минобороны предположительно за покровительство компаниям, связанным с предпринимателем из Санкт-Петербурга Алексеем Калитиным. Об этом сообщила газета «Коммерсант».
В получении взяток обвиняются бывший начальник продовольственного управления Минобороны Александр Бережной и трое его подчиненных – бывший главный эксперт продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк, экс-начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников и бывший начальник отдела технического обеспечения Александр Вакулин.
Обвиняемые способствовали тому, чтобы государственные тендеры выигрывали компании Калитина. Теневая бухгалтерия велась через специально разработанную для этого компьютерную программу, пишет Ura ru.
Ранее стало известно, что ущерб от коррупционных преступлений в России увеличился до 22,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Генпрокуратуры РФ.
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