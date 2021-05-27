Генпрокуратура заявила о росте количества коррупционных преступлений в России

Ущерб от коррупционных преступлений в России увеличился до 22,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, за четыре месяца 2021 года число коррупционных преступлений выросло на 20,6% - до 14,9 тысячи, что объяснили это активизацией работы по установлению фактов взяточничества, которые составляют около половины подобных правонарушений.

В Генпрокуратуре отметили, что каждая третья взятка не превышала 10 тысяч рублей. Чаще всего подобные преступления фиксировались в Пермском (135) и Ставропольском (113) краях, а также в Башкирии (101).

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что в московском аэропорту Шереметьево был задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин, сообщает RT. По словам депутата, чиновника подозревают в даче взятки начальнику республиканского отделения Центробанка Александру Тренькину.

