Названа деталь, которая помогла полиции выйти на след грабителей вдовы Градского

Сотрудники полиции знали, что подозреваемые скрылись на белом Mercedes. Номера машины удалось вычислить с помощью камер наблюдения. В результате правоохранители вышли на 27-летнего злоумышленника, сообщает kp.ru.

Распознать его лицо смогла камера наблюдения на станции метро Дмитровская в Москве. Согласно предварительным данным, он сидел за рулем автомобиля.

При этом остальные трое мужчин, предположительно, отвечали за так называемый «силовой блок» задуманной ими операции.

Сообщалось, что задержанный — гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, ранее судимый за дачу взятки. Он нигде не работал и жил в России без регистрации.



