Названа деталь, которая помогла полиции выйти на след грабителей вдовы Градского
После ограбления вдовы российского музыканта Александра Градского Марины Коташенко на след грабителей удалось выйти благодаря одной детали, сообщает телеканал «360».
Сотрудники полиции знали, что подозреваемые скрылись на белом Mercedes. Номера машины удалось вычислить с помощью камер наблюдения. В результате правоохранители вышли на 27-летнего злоумышленника, сообщает kp.ru.
Распознать его лицо смогла камера наблюдения на станции метро Дмитровская в Москве. Согласно предварительным данным, он сидел за рулем автомобиля.
При этом остальные трое мужчин, предположительно, отвечали за так называемый «силовой блок» задуманной ими операции.
Сообщалось, что задержанный — гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, ранее судимый за дачу взятки. Он нигде не работал и жил в России без регистрации.
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