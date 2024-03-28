Светлаков заявил, что поклялся Брежневой не раскрывать тайну их отношений
Шоумен Сергей Светлаков в интервью журналисту Надежде Стрелец на YouTube прокомментировал слухи о романе с певицей Верой Брежневой.
Речь идет о съемках фильма «Джунгли». Артисты сыграли семейную пару, которая столкнулась с трудностями в отношениях и решали отправиться в путешествие.
Светлаков признал, что во время съемок в Таиланде они с Брежневой стали общаться ближе. При этом он заявил, что поклялся певице не раскрывать тайну их отношений.
«У меня с Верой был договор, когда будут касаться какой-то такой темы, я буду всегда отвечать: «Я поклялся не говорить», - рассказал шоумен.
Ранее стало известно, что Светлаков был в «Крокус Сити Холле» во время нападения террористов. Артист назвал пережитое адом, отмечает «Радиоточка НСН».
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