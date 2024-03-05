СМИ: Отец и брат выгнавшей из кафе военного люберчанки находятся в зоне СВО

Двоюродный брат и отец владелицы кафе в подмосковных Люберцах, отказавшейся пускать в заведение военнослужащего, являются бойцами СВО. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Regnum.

В частности, отмечается, что брат девушки проходит курс реабилитации после осколочного ранения. Ее близкие подчеркнули, что она поддерживает СВО и благодарна российским военным, а причиной произошедшего скандала стало неадекватное поведение самого посетителя.

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«Она благодарна бойцам СВО, они спасли ее бабушку, которая живет на Донбассе. Бабушка гуляла на угольных шахтах, был обстрел. Бойцы СВО помогли ей укрыться. Алена рада, что началась СВО и Россия принесла на Донбасс её бабушке пенсию, хлеб и связь», — заверили родственники владелицы подмосковного кафе.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву ввести в Уголовный кодекс статью об оскорблении участника спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеСпецоперацияПроисшествияЛюберцы

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