СМИ: Отец и брат выгнавшей из кафе военного люберчанки находятся в зоне СВО

Двоюродный брат и отец владелицы кафе в подмосковных Люберцах, отказавшейся пускать в заведение военнослужащего, являются бойцами СВО. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Regnum.

В частности, отмечается, что брат девушки проходит курс реабилитации после осколочного ранения. Ее близкие подчеркнули, что она поддерживает СВО и благодарна российским военным, а причиной произошедшего скандала стало неадекватное поведение самого посетителя.