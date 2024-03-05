СМИ: Отец и брат выгнавшей из кафе военного люберчанки находятся в зоне СВО
Двоюродный брат и отец владелицы кафе в подмосковных Люберцах, отказавшейся пускать в заведение военнослужащего, являются бойцами СВО. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Regnum.
В частности, отмечается, что брат девушки проходит курс реабилитации после осколочного ранения. Ее близкие подчеркнули, что она поддерживает СВО и благодарна российским военным, а причиной произошедшего скандала стало неадекватное поведение самого посетителя.
«Она благодарна бойцам СВО, они спасли ее бабушку, которая живет на Донбассе. Бабушка гуляла на угольных шахтах, был обстрел. Бойцы СВО помогли ей укрыться. Алена рада, что началась СВО и Россия принесла на Донбасс её бабушке пенсию, хлеб и связь», — заверили родственники владелицы подмосковного кафе.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву ввести в Уголовный кодекс статью об оскорблении участника спецоперации.
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