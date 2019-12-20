СМИ ошибочно спутали петербуржца с лубянским стрелком

Как отмечается в паблике necro_tv в соцсети «ВКонтакте», фотография петербуржца, похожего на Манюрова, судя по всему, была найдена через сервис findface.

Накануне, 19 декабря, Манюров открыл огонь по силовикам на Лубянской площади в Москве. Погиб один сотрудник ФСБ, еще пятеро были ранены. Сам стрелок был ликвидирован ответным огнем.

Выяснилось, что мужчина увлекался огнестрельным оружием, в его квартире нашли целый арсенал. Кроме того, Манюров был частым посетителем тиров. Мотивы его поступка пока не выяснены.

