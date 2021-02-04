СМИ: Новых случаев заболевания «британским» коронавирусом в России не выявили

«Южноафриканский» и «бразильский» штаммы коронавируса в Россию не проникли, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Роспотребнадзора.

Собеседники агентства добавили, что также нет новых случаев заболевания «британским» штаммом коронавируса.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» сможет обеспечить защиту, в том числе, и от британской разновидности COVID-19.

Корреспондент Жак Шустер разместил в немецкой газете Welt статью, в которой сравнил российский препарат от коронавируса с первым искусственным спутником Земли, который был запущен в космос СССР, сообщают «Невские новости». По его мнению, страны Запада были удивлены, когда в России была изобретена вакцина «Спутник V».

