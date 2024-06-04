СМИ: Муж Блиновской вернулся в воинскую часть после подачи заявления о банкротстве
Супруг блогера Елены Блиновской Алексей вернулся в воинскую часть сразу после того, как его жена подала заявление о банкротстве, передает Telegram-канал Mash.
По словам сослуживцев Блиновского, во время увольнения он решал имущественные вопросы в Москве.
Блиновский с марта этого года участвовал в спецоперации и работал со снабжением беспилотных летательных аппаратов в Донецке, отмечает RT. Мужчина получил позывной Брикс. Он покинул воинскую часть 29 мая, что стало предметом для обсуждения в СМИ.
Накануне Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, данные появились в картотеке суда. Эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что при оформлении процедуры банкротства могут списать долги физического лица, но долги компании останутся с обвиняемым навсегда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru