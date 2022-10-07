В Липецке установят быстрые зарядные станции для электромобилей

Быстрые зарядные станции для электрокаров появятся в Липецке и Липецкой области, сообщает ГТРК Липецк.

Москва может запустить на бывшем заводе «Рено» производство электромобилей

В областном правительстве уточнили, что их установкой, а также развитием необходимой инфраструктуры будет развивать оператор Sitronics Electro.

«Сегодня станции оператора уже работают в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае», — отметили в администрации региона.

Отмечается, что зарядные станции будут приспособлены для зарядки как легковых электрокаров, так и батарейных грузовиков и пассажирского транспорта.

Ранее в Липецке запустили серийное производство электромобилей под брендом Evolute, которые будет выпускать местное предприятие «Моторинвест», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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