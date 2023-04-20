Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве

В Москве упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Если раньше для установки зарядки на земле нужно было участвовать в торгах, то сейчас такую возможность получили арендаторы городских земельных участков, отметил градоначальник.

«Для этого достаточно обратиться в специальную межведомственную комиссию и заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка», - уточнил Собянин.

Образец заявления и список документов можно найти на портале mos.ru, говорится в сообщении.

На сегодняшний день столичные улицы имеют больше 400 зарядных станций для электромобилей и около 200 зарядных станций для электробусов.

