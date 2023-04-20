Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве
20 апреля 202314:19
В Москве упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Если раньше для установки зарядки на земле нужно было участвовать в торгах, то сейчас такую возможность получили арендаторы городских земельных участков, отметил градоначальник.
«Для этого достаточно обратиться в специальную межведомственную комиссию и заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка», - уточнил Собянин.
Образец заявления и список документов можно найти на портале mos.ru, говорится в сообщении.
На сегодняшний день столичные улицы имеют больше 400 зарядных станций для электромобилей и около 200 зарядных станций для электробусов.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- Bloomberg: Украина намерена распродавать госсобственность
- Минцифры опровергло рассылку электронных повесток через «Госуслуги»
- Евросоюз введёт безвизовый режим с Косово с 2024 года
- Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России
- Набиуллина призвала не допустить самоизоляции российской экономики
- СМИ: пресс-служба Усса опровергла информацию о его возможной отставке
- Швейцария вслед за Евросоюзом введет санкции против «Вагнера» и РИА ФАН
- Набиуллина заявила , что использование цифрового рубля будет добровольным
- СМИ сообщили о возможной отставке губернатора Красноярского края Александра Усса
- В Госдуме заявили, что губернаторы не смогут продлить майские выходные
20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru