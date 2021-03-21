СМИ: Меркель собирается продлить ограничения из-за COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена продлить ограничительные меры, введенные в стране на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на проект документа, который германские власти планируют обсудить в понедельник, 22 марта.

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Так, планируется сохранить ограничения и в апреле. Издание отмечает, что в документе не указаны точные даты.

Руководство Германии обяжет глав компаний еженедельно обеспечивать работников двумя экспресс-тестами на коронавирус. В соответствии с документом, необходимое постановление немецкое правительство примет до конца марта. По мнению руководства ФРГ, сроки отмены ограничений «во многом зависят от последовательного тестирования граждан».

Ранее Ангела Меркель приняла решение по итогам совещания с главами регионов продлить локдаун, начавшийся в Германии 2 ноября прошлого года, до 28 марта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФРГГерманияКарантинКоронавирусПандемияАнгела Меркель
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