СМИ: Меркель собирается продлить ограничения из-за COVID-19
Канцлер Германии Ангела Меркель намерена продлить ограничительные меры, введенные в стране на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на проект документа, который германские власти планируют обсудить в понедельник, 22 марта.
Так, планируется сохранить ограничения и в апреле. Издание отмечает, что в документе не указаны точные даты.
Руководство Германии обяжет глав компаний еженедельно обеспечивать работников двумя экспресс-тестами на коронавирус. В соответствии с документом, необходимое постановление немецкое правительство примет до конца марта. По мнению руководства ФРГ, сроки отмены ограничений «во многом зависят от последовательного тестирования граждан».
Ранее Ангела Меркель приняла решение по итогам совещания с главами регионов продлить локдаун, начавшийся в Германии 2 ноября прошлого года, до 28 марта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 299 / сут.
Умерли
95 030+371 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+8 743 / сут.
- В ОБСЕ рассказали об обстреле беспилотника миссии в Донбассе
- Локализовано возгорание в шахте под Белгородом
- Путин проведет совещание о наращивание производства вакцин
- Ущерб от нападения радикалов на офис Зеленского оценили в 2 млн гривен
- В ДНР раскрыли планы Киева масштабной атаки в Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru