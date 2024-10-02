СМИ: Актеру Ливанову удалили смертельно опасный тромб
2 октября 202412:25
Медики спасли жизнь актера Василия Ливанова, удалив тромб, представлявший смертельную опасность. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По его данным, 89-летний народный артист РСФСР перенес третий по счету инфаркт мозга.
«Сейчас... Василий Борисович в реанимации, в ясном сознании, самостоятельно дышит», — отмечает издание.
У Ливанова наблюдается положительная динамика, врачи следят за общим состоянием актера.
Ранее стало известно, что Василия Ливанова госпитализировали, по данным СМИ, он перенес инсульт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru