СМИ: Актеру Ливанову удалили смертельно опасный тромб

Медики спасли жизнь актера Василия Ливанова, удалив тромб, представлявший смертельную опасность. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

СМИ: Актер Василий Ливанов находится в реанимации

По его данным, 89-летний народный артист РСФСР перенес третий по счету инфаркт мозга.

«Сейчас... Василий Борисович в реанимации, в ясном сознании, самостоятельно дышит», — отмечает издание.

У Ливанова наблюдается положительная динамика, врачи следят за общим состоянием актера.

Ранее стало известно, что Василия Ливанова госпитализировали, по данным СМИ, он перенес инсульт.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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