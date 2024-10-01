СМИ: Актер Василий Ливанов находится в реанимации

Москва входит в топ-3 регионов России по продолжительности жизни Станция метро «Выхино» работает штатно Около 2 тысяч москвичей получили новое жилье по программе реновации в Перово Современный спортивный кластер создадут на территории Парка Горького Стоимость кофе в столичных магазинах за год выросла на 18%