СМИ: Актер Василий Ливанов находится в реанимации

Актер, народный артист РСФСР Василий Ливанов попал в реанимацию. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

«Вчера он был прооперирован. Сейчас врачи оценивают состояние Ливанова как тяжелое», — отмечает издание.

Ранее жена 89-летнего артиста Елена Ливанова сообщила, что актера госпитализировали. По словам супруги, Ливанов «неплохо» себя чувствует. При этом СМИ сообщили, что актер перенес инсульт.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Михаил Фомичев
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