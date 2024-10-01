СМИ: Актер Василий Ливанов находится в реанимации
1 октября 202410:57
Актер, народный артист РСФСР Василий Ливанов попал в реанимацию. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
«Вчера он был прооперирован. Сейчас врачи оценивают состояние Ливанова как тяжелое», — отмечает издание.
Ранее жена 89-летнего артиста Елена Ливанова сообщила, что актера госпитализировали. По словам супруги, Ливанов «неплохо» себя чувствует. При этом СМИ сообщили, что актер перенес инсульт.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru