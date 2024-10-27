СМИ: Компания «СТВ» подала иск к бизнесмену из-за цитаты из фильма «Брат-2»
Кинокомпания «СТВ», снявшая фильм «Брат-2», подала иск к липецкому бизнесмену из-за цитаты из ленты. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Отмечается, что организация собирается взыскать с Дмитрия С. 100 тысяч рублей за то, что он продавал на «Wildberries» фляжки с надписью: «Сила в правде». По мнению представителей «СТВ», 36-летний предприниматель, используя на своей продукции прямую цитату из известного фильма, нарушил авторские права создателей картины.
При этом сам Дмитрий не согласен с требованиями компании, так как считает, что крылатую фразу Данилы Багрова из «Брата-2» «можно считать народной».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что модель-косплеер Олеся Кузнецова из Санкт-Петербурга уже несколько лет ведет судебную тяжбу с киностудией Disney из-за якобы кражи образа Малефисенты.
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