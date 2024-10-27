СМИ: Компания «СТВ» подала иск к бизнесмену из-за цитаты из фильма «Брат-2»

При этом сам Дмитрий не согласен с требованиями компании, так как считает, что крылатую фразу Данилы Багрова из «Брата-2» «можно считать народной».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что модель-косплеер Олеся Кузнецова из Санкт-Петербурга уже несколько лет ведет судебную тяжбу с киностудией Disney из-за якобы кражи образа Малефисенты.

