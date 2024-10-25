Петербургская модель-косплеер обвинила Disney в краже образа Малефисенты
Модель-косплеер и фотограф Олеся Кузнецова из Санкт-Петербурга третий год ведет судебную тяжбу с киностудией Disney (США) из-за якобы кражи образа феи Малефисенты. Об этом сообщило издание «Деловой Петербург».
По словам Кузнецовой, она разместила несколько своих работ на международном сайте и в соцсетях в период с 2012 по 2016 год. В фильме «Малефисента: Владычица тьмы», который она увидела в декабре 2019 года, модель обнаружила сходство персонажа со своей авторской работой «Богиня судьбы, или Владычица тьмы».
«Я сняла ее в 2013 году, а первый фильм «Малефисента» вышел в 2014 году. Вывод: фильм снят не только по моим авторским работам, но и по личной жизни», —заявила она.
Истица потребовала от российского представительства Disney $625 млн (сумма рассчитана из сборов двух картин). Иск Кузнецова подала в Пресненский суд Москвы в 2022 году, ответчик не признал требования противоположной стороны. Суд встал на сторону ответчика, однако его решение отменила апелляционная инстанция. Дело вновь рассматривает Пресненский суд.
Ранее рок-группа Iron Maiden подала иск против рэпера OsamaSon из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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