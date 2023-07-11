СМИ: к операции готовят парня, которому срезали скальп в Электростали
Молодой человек, которому двое мужчин срезали ирокез и скальп, готовится к операции, сообщает телеканал «360».
По словам его девушки, Юрий встретил двух неизвестных и попросил у них сигарету. Им не понравились прическа и ирокез зеленого цвета. Мужчины стали оскорблять его, а потом напали с ножом, срезали волосы и скальп.
«Парень прикрывал шею, он очень боялся, что его убьют», — сообщила девушка. После издевательств злоумышленники приказали никому не рассказывать о произошедшем, иначе они вернутся и убьют его. После этого Юрий дошел до ближайшего магазина, чтоб ему вызвали «скорую». Потерпевший поддерживают субкультуру «панки» и причисляет себя к ней.
Полицейские задержали одного из напавших на парня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: к операции готовят парня, которому срезали скальп в Электростали
- СМИ: Байден прилетел в Вильнюс и потерялся в аэропорту
- Мадонна впервые после болезни обратилась к фанатам
- Книгу о Гарри Поттере продали за $13,4 тысячи
- Хуснуллин посетил зону ЧС в Херсонской области
- Третий китайский авианосец готовится к ходовым испытаниям
- В Турции отказались назвать сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО
- «Зенит» разгромил петербургское «Динамо» в товарищеском матче
- Жена Ассанжа заявила об ухудшении его здоровья
- Швеция пообещала Турции помочь вступить в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru