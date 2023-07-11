СМИ: к операции готовят парня, которому срезали скальп в Электростали

По словам его девушки, Юрий встретил двух неизвестных и попросил у них сигарету. Им не понравились прическа и ирокез зеленого цвета. Мужчины стали оскорблять его, а потом напали с ножом, срезали волосы и скальп.

«Парень прикрывал шею, он очень боялся, что его убьют», — сообщила девушка. После издевательств злоумышленники приказали никому не рассказывать о произошедшем, иначе они вернутся и убьют его. После этого Юрий дошел до ближайшего магазина, чтоб ему вызвали «скорую». Потерпевший поддерживают субкультуру «панки» и причисляет себя к ней.

Полицейские задержали одного из напавших на парня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

