СМИ: гражданин России приплыл в Японию и попросил убежища

Россиянин приплыл на японский остров Хоккайдо, чтобы подать прошения о предоставлении ему убежища в Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Собеседник агентства уточнил, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир, однако каким именно образом пока не ясно - в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее актриса Эсме Бьянко обвинила Мэрилина Мэнсона в физическом и психологическом насилии. Российские общественники призвали подписать петицию, в которой потребовали предоставить рокеру российское гражданство и жильё в Бийске.