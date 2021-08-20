СМИ: гражданин России приплыл в Японию и попросил убежища
Россиянин приплыл на японский остров Хоккайдо, чтобы подать прошения о предоставлении ему убежища в Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.
Собеседник агентства уточнил, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир, однако каким именно образом пока не ясно - в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее актриса Эсме Бьянко обвинила Мэрилина Мэнсона в физическом и психологическом насилии. Российские общественники призвали подписать петицию, в которой потребовали предоставить рокеру российское гражданство и жильё в Бийске.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Путин обсудил с Меркель ситуацию в Белоруссии
- Собчак о признании телеканала «Дождь» иноагентом: «Хотят оставить Соловьева и Симоньян»
- Совбез Украины ввёл санкции против российских судей в Крыму
- Путин заявил о готовности России к продолжению транзита газа через Украину
- Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока - 2»
- СМИ: гражданин России приплыл в Японию и попросил убежища
- «Осуждён за криминал». Путин прокомментировал дело Навального
- Минюст РФ включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов
- Меркель заявила, что Навального нужно освободить
- Пропавшую в Смоленской области годовалую девочку нашли живой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru