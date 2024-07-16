СМИ: Долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей

Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос вдвое, сейчас она должна ФНС 20,9 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».

На блогера Ивлееву заявили в ФАС за провокационный слоган её нового ресторана

По данным канала, Ивлеева не может погасить задолженность третий месяц. Отмечается, что служба требовала от блогера закрыть долг еще в начале мая, но блогер игнорирует требования.

Указывается также, что к основному долгу прибавились штрафы за уклонение от уплаты.

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за задолженности, которая составила более 11,3 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
ТЕГИ:ФНСДолги

Горячие новости

Все новости

партнеры