СМИ: Долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей
Долг блогера Анастасии Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой вырос вдвое, сейчас она должна ФНС 20,9 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».
По данным канала, Ивлеева не может погасить задолженность третий месяц. Отмечается, что служба требовала от блогера закрыть долг еще в начале мая, но блогер игнорирует требования.
Указывается также, что к основному долгу прибавились штрафы за уклонение от уплаты.
Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за задолженности, которая составила более 11,3 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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