СМИ: Долг Ивлеевой перед ФНС вырос до 20,9 млн рублей

По данным канала, Ивлеева не может погасить задолженность третий месяц. Отмечается, что служба требовала от блогера закрыть долг еще в начале мая, но блогер игнорирует требования.

Указывается также, что к основному долгу прибавились штрафы за уклонение от уплаты.

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за задолженности, которая составила более 11,3 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

