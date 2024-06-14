СМИ: Счета Ивлеевой заблокировали из-за долга в 11,3 млн рублей
14 июня 202410:29
Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
«Они [счета] заморожены с сегодняшнего дня из-за долгов перед ФНС», — указывает издание.
Отмечается, что знаменитость задолжала федеральному ведомству свыше 11,3 млн рублей.
Между тем Анастасия Ивлеева открыла азиатский ресторан под названием NUDLES. Бизнес-партнером блогера стал ресторатор Александр Пичугин, пишет Ura.ru.
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- СМИ: Счета Ивлеевой заблокировали из-за долга в 11,3 млн рублей
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru