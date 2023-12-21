Стоматолог рассказал, как снять острую зубную боль в праздники
Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев заявил, что в новогодние праздники помощь стоматологов будет менее доступна, сообщает «ФедералПресс».
По его словам, если в это время у человека заболят зубы, то следует «понять интенсивность болей» - если её можно терпеть, то будет достаточно принять обезболивающее и «дождаться приёма у врача».
При острой боли он рекомендовал не ждать и найти клинику, которая работает в праздичные дни.
Ешидоржиев добавил, что поводом для срочного обращения к стоматологу являются не проходящая более суток боль, наличие лихорадки и повышение температуры, появление гнойного воспаления и кровоточивости дёсен.
Ранее врач-стоматолог-гигиенист Наталия Савинова заявила, что после перенесенного ОРВИ необходимо менять зубную щётку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru