Стоматолог рассказал, как снять острую зубную боль в праздники

По его словам, если в это время у человека заболят зубы, то следует «понять интенсивность болей» - если её можно терпеть, то будет достаточно принять обезболивающее и «дождаться приёма у врача».

При острой боли он рекомендовал не ждать и найти клинику, которая работает в праздичные дни.

Ешидоржиев добавил, что поводом для срочного обращения к стоматологу являются не проходящая более суток боль, наличие лихорадки и повышение температуры, появление гнойного воспаления и кровоточивости дёсен.

Ранее врач-стоматолог-гигиенист Наталия Савинова заявила, что после перенесенного ОРВИ необходимо менять зубную щётку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

