Слепой на один глаз свидетель защиты Ефремова был без очков в день аварии

Слепой на один глаз свидетель Александр Кобец, утверждающий, что актер Михаил Ефремов не был за рулем в момент ДТП, заявил, что в этот день он был без очков.

Ранее Кобец, оказавшийся секретным свидетелем защиты, утверждал, что Ефремов находился не за рулем, а на пассажирском сиденье. Свидетель также рассказал, что один глаз у него не видит, а на другом у него минус три.

«Зрение ухудшилось внезапно. Я заказал очки, но был без них и сегодня не взял», - цитирует РИА Новости слова Кобеца на допросе в Пресненском суде Москвы.