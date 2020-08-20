Слепой на один глаз свидетель защиты Ефремова был без очков в день аварии

Слепой на один глаз свидетель Александр Кобец, утверждающий, что актер Михаил Ефремов не был за рулем в момент ДТП, заявил, что в этот день он был без очков.

Ранее Кобец, оказавшийся секретным свидетелем защиты, утверждал, что Ефремов находился не за рулем, а на пассажирском сиденье. Свидетель также рассказал, что один глаз у него не видит, а на другом у него минус три.

«Зрение ухудшилось внезапно. Я заказал очки, но был без них и сегодня не взял», - цитирует РИА Новости слова Кобеца на допросе в Пресненском суде Москвы.

Свидетель: Ефремова не было за рулем в момент смертельного ДТП

Александр Кобец рассказал, что живет в Иваново и в день аварии, 8 июня, приезжал в Москву с другом для того, чтобы погулять. Он сообщил суду, что после ДТП подошел к водительскому сидению, в нем находился «молодой человек» в серой футболке и темной «болоневой жилетке». Кобец предложил помощь, но в ответ услышал нецензурную брань.

Защитник артиста Эльман Пашаев сообщил, что друг Кобца сейчас находится в Анапе, он готов дать показания по видеосвязи, передает ТАСС.

Ранее супруга Ефремова Софья Кругликова на допросе в суде рассказала, что актер посвятил стихи курьеру Сергею Захарову, погибшему в ДТП на Садовом кольце.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:СвидетельСудМихаил Ефремов
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