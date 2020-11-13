Слепаков написал стих об интимном видео Дзюбы
Певец Семен Слепаков поддержал футболиста Артема Дзюбу после секс-скандала со спортсменом.
Шоумен посвятил футболисту стихотворение, выложив его на своей странице в Instagram.
Руки прочь от нашего Артема!
Тоже мне — эпический провал!
Человек лежал спокойно дома
И свой причиндал полировал!
По словам Слепаков, после появления видео футболиста начали судить хейтеры. Как считает исполнитель, каждый занимается самоудовлетворением.
У Дзюбы есть «сила, хватка и здоровый генофонд», отметил Слепаков.
Ранее белорусская фотомодель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила в эфире НСН, что в записанном видео нет ничего страшного.
«Оно угарное по-своему. Меня поражает, почему идет хайп по этому поводу, ведь мастурбируют все. Если мы вспомним себя детьми, мы поймем, что дети узнают о сексе гораздо раньше, чем думают их родители. Поэтому не стоит бояться, что это видео увидят дети», - сказала она.
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