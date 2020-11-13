Слепаков написал стих об интимном видео Дзюбы

По словам Слепаков, после появления видео футболиста начали судить хейтеры. Как считает исполнитель, каждый занимается самоудовлетворением.

У Дзюбы есть «сила, хватка и здоровый генофонд», отметил Слепаков.

Ранее белорусская фотомодель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила в эфире НСН, что в записанном видео нет ничего страшного.

«Оно угарное по-своему. Меня поражает, почему идет хайп по этому поводу, ведь мастурбируют все. Если мы вспомним себя детьми, мы поймем, что дети узнают о сексе гораздо раньше, чем думают их родители. Поэтому не стоит бояться, что это видео увидят дети», - сказала она.