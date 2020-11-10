Депутат попросил возбудить дело после видео с Дзюбой

Интимный ролик с футболистом попал в Сеть 8 ноября. Быстрее всех отреагировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который решил не вызывать Дзюбу на матчи сборной в ноябре.

Сам же Дзюба записал обращение, в котором заявил, что «неидеален, как и любой человек». Вместе с тем он поблагодарил всех людей, которые поддержали его в трудную минуту.

Ранее член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН заступился за спортсмена. Он отметил, что Дзюба не совершил преступления, поэтому тренеру не следовало его наказывать.

