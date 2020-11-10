Депутат попросил возбудить дело после видео с Дзюбой
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга попросил СК и Генпрокуратуру возбудить уголовное дело после публикации интимного видео с футболистом «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, пишет NEWS.ru.
Парламентарий заявил, что злоумышленники нарушили неприкосновенность частной жизни. Согласно статье УК, минимальное наказание составляет штраф в 200 тысяч рублей, а также исправительные работы. Возможен и арест. Если видео добыто с использованием служебного положения, возможен тюремный срок на полгода.
Интимный ролик с футболистом попал в Сеть 8 ноября. Быстрее всех отреагировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который решил не вызывать Дзюбу на матчи сборной в ноябре.
Сам же Дзюба записал обращение, в котором заявил, что «неидеален, как и любой человек». Вместе с тем он поблагодарил всех людей, которые поддержали его в трудную минуту.
Ранее член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН заступился за спортсмена. Он отметил, что Дзюба не совершил преступления, поэтому тренеру не следовало его наказывать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 977 / сут.
Умерли
31 161+368 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+15 600 / сут.
- Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин
- Жириновский призвал лишить Навального загранпаспорта
- В Кремле рассказали, чем будет определяться статус Карабаха
- Песков назвал прекращение войны в Карабахе «победой народов двух стран»
- Участников Pussy Riot в кокошниках задержали в центре Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru