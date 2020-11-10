Депутат попросил возбудить дело после видео с Дзюбой

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга попросил СК и Генпрокуратуру возбудить уголовное дело после публикации интимного видео с футболистом «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, пишет NEWS.ru.

Парламентарий заявил, что злоумышленники нарушили неприкосновенность частной жизни. Согласно статье УК, минимальное наказание составляет штраф в 200 тысяч рублей, а также исправительные работы. Возможен и арест. Если видео добыто с использованием служебного положения, возможен тюремный срок на полгода.

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Интимный ролик с футболистом попал в Сеть 8 ноября. Быстрее всех отреагировал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который решил не вызывать Дзюбу на матчи сборной в ноябре.

Сам же Дзюба записал обращение, в котором заявил, что «неидеален, как и любой человек». Вместе с тем он поблагодарил всех людей, которые поддержали его в трудную минуту.

Ранее член СПЧ и журналист Николай Сванидзе в эфире НСН заступился за спортсмена. Он отметил, что Дзюба не совершил преступления, поэтому тренеру не следовало его наказывать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмартфоныАртем Дзюба
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