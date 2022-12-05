Следствие не докажет? Что грозит Лепсу за участие в уличной драке

Юрист, кандидат юридических наук Александр Добровинский в беседе с НСН заявил, что Григорию Лепсу ничего не грозит за уличную драку в Санкт-Петербурге, потому что следствие не сможет установить факт нанесения удара.

Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге после концерта, на котором исполнитель бросил на пол микрофон и прервал выступление. Врачи диагностировали у петербуржца ушибы и подозрение на перелом носа. Адвокат пострадавшего ранее заявил, что заведено уголовное дело. Добровинский объяснил, что Лепсу в данном случае ничего не грозит.

«Пока следствие не сказало, что возбуждено уголовное дело, говорить не о чем. Адвокат сказал, что заявление подано в отношении неустановленных лиц. Что касается уголовного дела, я не думаю, что за два дня оно успело появиться на свет. Сначала заявление поступает дознавателю, который должен опросить всех. Заявление могло быть подано. Лепсу ничего не может грозить, абсолютно ничего, судя по видео. На неких съемках человек, который похож на Лепса, нет факта того, что он попадает по человеку. Следствие не сможет установить факт того, что человек попал или не попал по потерпевшему», - объяснил он.