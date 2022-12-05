Следствие не докажет? Что грозит Лепсу за участие в уличной драке
Юрист Александр Добровинский заявил НСН, что на видео не зафиксирован факт нанесения удара, а звездный психолог Инна Тлиашинова объяснила агрессивное поведение артиста.
Юрист, кандидат юридических наук Александр Добровинский в беседе с НСН заявил, что Григорию Лепсу ничего не грозит за уличную драку в Санкт-Петербурге, потому что следствие не сможет установить факт нанесения удара.
Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге после концерта, на котором исполнитель бросил на пол микрофон и прервал выступление. Врачи диагностировали у петербуржца ушибы и подозрение на перелом носа. Адвокат пострадавшего ранее заявил, что заведено уголовное дело. Добровинский объяснил, что Лепсу в данном случае ничего не грозит.
«Пока следствие не сказало, что возбуждено уголовное дело, говорить не о чем. Адвокат сказал, что заявление подано в отношении неустановленных лиц. Что касается уголовного дела, я не думаю, что за два дня оно успело появиться на свет. Сначала заявление поступает дознавателю, который должен опросить всех. Заявление могло быть подано. Лепсу ничего не может грозить, абсолютно ничего, судя по видео. На неких съемках человек, который похож на Лепса, нет факта того, что он попадает по человеку. Следствие не сможет установить факт того, что человек попал или не попал по потерпевшему», - объяснил он.
Со своей стороны, звездный психолог Инна Тлиашинова рассказала НСН о возможных причинах такого поведения ариста, который накануне не завершил концерт в Санкт-Петербурге и покинул сцену, бросив микрофон.
«У него случился срыв на сцене, у него не смыкались нормально голосовые связки, он был подавлен, не лился звук. Мало кто обратил внимание, что он стоял с левой стороны сцены. У Лепса все жены, судя по фотографиям, стоят от него с правой стороны, как и мама, на большинстве фотографий. Проблемы у Лепса в личной жизни из-за того, что они ему как бы замещают маму. Он в женщинах ищет мать. Это накопленная подавленность, ему нужна психологическая помощь, он не может сепарироваться, он мамин сын, от этого и выпивка и так далее, и конфликты в семье», - объяснила психолог.
Депутат Госдумы и первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов ранее сказал, что певец попал в «однозначно неприятную историю» с уличной дракой в Санкт-Петербурге. По мнению парламентария, музыкант наверняка «неоднократно пожалел о несдержанности», но теперь ему придется ответить за свой поступок. Вместе с тем Шолохов не исключил, что Лепсом двигал праведный гнев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- Минобороны РФ подтвердило попытку ударов по аэродромам под Рязанью и Саратовом
- Журналист Борис Калягин скончался на 85-м году жизни
- Сервис «Литрес» снимет с продажи книги с пропагандой ЛГБТ
- Читу украсили к Новому году пластиковыми солдатами
- Путин рассказал об «огромной армии» российских волонтеров
- Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и Европы
- Фабрицио Романо: Роналду пока не одобрил переход в «Аль-Насср»
- Путин поручил ускорить запуск железнодорожной части Крымского моста
- СМИ: Трасс намерена баллотироваться в качестве депутата парламента Британии
- Премьер Японии поручил увеличить оборонный бюджет страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru